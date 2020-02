Poznań: Uwaga kierowcy - omijajcie Garbary! Remont i zwężenie ulicy powodują ogromne korki

Co więcej – rozpoczęły się prace związane z budową przyłącza cieplnego na Mostowej, i Wszystkich Świętych, co wymusiło konieczność koordynacji organizacji ruchu przy obu remontach. Dlatego ZDM wprowadził ruch jednokierunkowy przy ul. Grobla na odcinku od ul. Mostowej do ul. Garbary, przejazd z ul. Garbary do ul. Mostowej odbywa się ul. Wszystkich Świętych. Wyłączono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Garbary, Wodna i Grobla.