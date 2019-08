Poznań: W ciągu dnia nie wyłączają się latarnie. Dlaczego?

Po nocy z piątku na sobotę w Poznaniu nie wyłączyły się miejskie latarnie. - W niedzielę większość ulic była oświetlona w ciągu dnia, dzisiaj część z nich nadal na przykład skrzyżowanie ulicy Czechosłowackiej z wyjazdem na Puszczykowo. W niedzielę dzwoniłem do Enei, a tam pan poinformował mnie, że to nie jest ich sprawa tylko ZDM. Podano mi kolejny numer telefonu, pod którym włączała się automatyczna sekretarka - napisał do nas pan Rafał, czytelnik.

- Tak, wszyscy wiemy, że jesteśmy już "bogatym, liczącym się w świecie, dumnym, powstałym z kolan krajem", ale do bogactwa nie dochodzi się przez rozrzutność nawet jeżeli jest to awaria, to nie powinno się być obojętnym, tłumacząc mi przez telefon, że jest to problem przekaźnika i w innych miastach też się psują - komentuje pan Rafał.