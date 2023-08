Poznań w formie - zdrowie i rozrywka podczas pikniku rodzinnego. Można skorzystać z bezpłatnych porad medycznych

"Poznań w formie" to cykl międzypokoleniowych pikników, których inicjatorem jest Miasto Poznań. Są one okazją, by skorzystać z bezpłatnych badań oraz porad medycznych, a także przekonać się, jak ważna jest profilaktyka.

Najbliższy odbędzie się w niedzielę, 27 sierpnia i potrwa od godz. 11:00 do 16:00 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wejście przez Hol Wschodni od strony mostu Dworcowego.