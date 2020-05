Poznań w najbliższym czasie nie doczeka się nowych hoteli

274 pokoi w czterech nowych hotelach miało powstać w Poznaniu w najbliższym czasie. Na skutek epidemii realizacja inwestycji mogą znaczącą wydłużyć się w czasie. W tym budowa hotelu u zbiegu Szkolnej i Paderewskiego. Budynek niemal od początku stulecia czeka na zagospodarowanie.

Branża turystyczna, a w tym hotele jeszcze długo będzie odczuwać jej negatywne skutki epidemii koronawirusa. Trudno też jest miejscom dopiero co otwartym lub tym, które planowały zacząć przyjmować gości w najbliższym czasie. A miało być ich nie mało. Do końca 2021 roku miało powstać ponad 13 tysięcy nowych pokoi hotelowych w kraju, jak wynika z raportu "Rynek hoteli i condohoteli w Polsce” Emmerson Evaluation.

Koniec wzrostu Szybki przyrost liczby turystów wypoczywających w Polsce spowodował, że stopień wykorzystania pokoi z roku na rok wzrastał, pomimo ciągłej rozbudowy polskiej bazy hotelowej. Kolejne inwestycje były planowane na najbliższe lata. W 2019 roku największy przyrost liczby pokoi względem końca 2018 roku było właśnie w Poznaniu (o 10,8 proc.). W stolicy Wielkopolski w tym czasie oferta hoteli została wzbogacona o trzy nowe obiekty globalnych marek. To hotele Hampton by Hilton, Ibis Poznań Centrum oraz Moxy by Marriott. Z ich otwarciem miasto zyskało aż 427 nowych pokoi. Obecnie dostęp do nich jest ograniczony.

Hampton by Hilton jeszcze do końca maja jest zamknięty, ale sieć hoteli Hilton na cały świecie aktywnie przygotowuje się do otwarcia. Nie można zarezerwować pokoju na maj w Ibis Poznań Centrum. Jedyny z świeżootwartych działa Moxy by Marriott blisko Ławicy. Jak zaznaczają eksperci, w przeciwieństwie do lat ubiegłych, w 2019 r. żaden region nie notował obniżenia obłożenia poniżej 40 procent. W Wielkopolsce to 45,7 proc. podobnie jak w 2018 roku. W 2020 roku ta liczba na pewno będzie niższa, ze względu na zamknięcie wszystkich hoteli na okres dłuższy niż dwa miesiące.

Czy Poznań zyska nowe hotele? Przed epidemią koronawirusa w Poznaniu były zapowiadane nowe inwestycje hotelowe. Obok Starego Rynku planowane jest otwarcie obiektu Sure Hotel by Best Western. Ma on powstać w zdewastowanej kamienicy na rogu ulic Szkolnej i Paderewskiego przy poznańskim Starym Rynku, gdzie wcześniej działał skłot Od:Zysk. Obiekt ma dysponować 40 pokojami.

Grupa Hotel Edison, do której należy Best Western, zaplanowała budowę jeszcze jednego hotelu na terenie Poznania. Drugi obiekt zlokalizowany będzie przy ulicy Libelta 33 w Poznaniu. Chodzi o Edison Park Hotel Best Western Premier. Projekt budynku oraz rewitalizację zabytkowej willi przygotowała pracownia architektoniczna z Poznania. Hotel zaoferuje gościom 63 pokoje i apartamenty hotelowe. W Kupcu Poznańskim ma powstać AC by Marriott aż na 150 pokoi. Skrzydło hotelowe zlokalizowane ma być w zachodniej części budynku, z wejściem od strony pl. Wiosny Ludów. Inwestycja ma być realizowana w latach 2020-2022. Budowa Authors Boutique Hotel przy ul. Konopnickiej 17 trwa. Obecnie widać trzy kondygnację z 4 nadziemnych. Powstać tu ma około 20 pokoi 2-osobowych, 1 apartament. Pierwszych gości hotel miałby przyjąć w 2021 roku.

- Jednym z najbardziej prawdopodobnych skutków pandemii COVID19 dla branży hotelarskiej będzie wstrzymanie lub nawet rezygnacja z niektórych projektów. Część, o ile nie większość, nowych inwestycji zostanie przesunięta w czasie - komentuje Dariusz Książak, prezes Emmerson Evaluation.

