Poznań. W Starym Browarze zawisły dzieła inspirowane Stanisławem Lemem. Wydarzenie z okazji 100-lecia urodzin pisarza

Rok Lema - 2021

Stanisław Lem to jeden z najwybitniejszych i najczęściej tłumaczonych polskich pisarzy. Jego książki przetłumaczono na ponad 40 języków. W 1980 roku był kandydatem do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, którą ostatecznie zdobył Czesław Miłosz. W całej Polsce odbywają się wydarzenia kulturalno-artystyczne z okazji 100-lecia urodzin pisarza science-fiction.

Wczoraj, 3 grudnia o godz. 18 w Poznaniu odbył się wernisaż wystawy „Przyciąganie”. Dzieła w przestrzeni Słodowni w Starym Browarze oglądać można do 15 grudnia. Tytuł wprost nawiązuje do bibliografii polskiego myśliciela. Twórcy, którzy podjęli się wyzwania, stworzenia dzieł z odniesieniem do jego twórczości, wchodzą w intrygujący dialog między zaciszem pracowni a zgiełkiem otoczenia.