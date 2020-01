Poznań: W wieżowcu Alfy powstanie akademik na 130 mieszkań. Inwestor zapewnia, że budowa ruszy wiosną

Wiadomo zatem, że wiosną ruszą prace rewitalizacyjne w budynku wieżowca przy ul. Św. Marcin. Koncepcja akademika LIV zachowuje swoją aktualność, przy czym wprowadzono pewne zmiany w stosunku do pierwszego planu - o dziesięć zmniejszono liczbę projektowanych mieszkań, by podwyższyć ich standard.

Przypomnijmy: w końcu ubiegłego roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że wraz z prokuraturą bada działalność grupy kapitałowej Gent Holding, skupiającej 26 podmiotów, które m.in. budują sieć akademików w Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Poznaniu pod marką LIV. Po tej informacji miasto, które wiązało z akademikiem przy ul. św. Marcin duże nadzieje, zaczęło się niepokoić o tę inwestycję. Inwestor jednak uspokaja – nie ma powodów do obaw, plany są realizowane, akademik powstanie.

Mieszkania nie będą więc prostymi studenckimi pokojami – to apartamenty z aneksami kuchennymi i łazienkami, dzielone na jedno- i dwuosobowe.

Przewidziano 130 mieszkań na dwunastu kondygnacjach (trzynasta to poziom minus jeden). Przyszli mieszkańcy otrzymają dodatkowe udogodnienia, pralnię, rowerownię, przestrzenie wspólne m.in. strefę co-workingową, strefę do nauki indywidualnej i w grupie, gaming - roomy, strefy rekreacyjne i wspólne kuchnie. Przewidziane są również lokale usługowe.

Kto będzie mógł wprowadzać się do akademika? Na razie wiadomo, że apartamenty nie będą związane z jedną uczelnią, ich charakter będzie komercyjny, a ceny zróżnicowane w zależności od typu mieszkania. Zmotoryzowani studenci będą mogli korzystać z miejskich parkingów, lub z miejsc parkingowych przy budynku. To jednak ścisłe centrum, więc wielkich możliwości tu nie będzie. Za to w osobnym pomieszczeniu będzie można stawiać rowery i hulajnogi.

