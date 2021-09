Poznań walczy z dzikami. W 2021 roku odłowiono już 640 sztuk. Czy to rozwiąże problem ze zwierzętami w mieście?

- Myśliwy, jak widzi dzika i zidentyfikuje go jako samca, to może strzelać, ale jak zobaczy samicę, to musi oszacować, czy samica jest ciężarna. Koła łowieckie mają swój kodeks, polskie prawo nie zabrania teraz strzelania do loch i młodych dzików, ale nie strzela się do warchlaków i ciężarnych samic. Jeśli 200 loch wiosną wyprowadziło średnio po 4 warchlaki, to mamy 800 sztuk dzików