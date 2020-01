Poznań: Wielka wycinka drzew w Lasku Marcelińskim. Jest konieczna, bo lasek wysycha... [ZDJĘCIA]

Położony obok stadionu miejskiego lasek to zielone płuca zachodniego Poznania i popularne miejsce do spacerowania i biegania. Lasek Marceliński to 230 hektarów. Okazuje się, że pod topór poszło prawie 600 drzew. Głównie to brzozy, ale też sosny. – Las wycina się bez opamiętania. Co na to władze? - pyta Maciejewski.