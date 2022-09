Poznań Wood Festival 2022: Najlepsi artyści z całej Europy będą rzeźbić w drewnie. Sprawdź program imprezy OPRAC.: Natalia Krawczyk

Przed nami kolejna edycja Poznań Wood Festival 2022 Waldemar Wylegalski

Kolejne edycja festiwalu rzeźbienia w drewnie przed nami. 8 września do Poznania przyjadą najlepsi artyści z całej Europy. Wydarzenie odbędzie się w Koszarach Kultury i nie zabraknie także dodatkowych atrakcji. Co ważne, drzewa wykorzystywane w konkursie to jabłonie i topole, które powalił orkan Eunice w lutym 2022 roku. Całej imprezie będzie towarzyszyć Lotny Festiwal Piwa.