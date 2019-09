Poznań wprowadzi edukację seksualną do szkół. Kiedy? Najpierw nauczyciele przejdą szkolenia

- Będzie to cykl warsztatów dokształcających dla nauczycieli, przygotowany przez Uniwersytet Medyczny we współpracy z Wielkopolską Izbą Lekarską. Zależy nam, aby nauczycielom przekazano rzetelną wiedzę, pozbawioną jakichkolwiek zabarwień ideologicznych - informuje Marta Mazurek, przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności

- Nauczyciele wzbogacą nie tylko swoją wiedzę merytoryczną, ale także zdobędą przygotowanie do tego, w jaki sposób dostosowywać formy i treści przekazu tak, żeby były adekwatne do wieku i potrzeb uczniów - dodaje.

- To nie będą lekcje obowiązkowe. Będą one miały charakter zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych. Na udział w nich będą musieli wyrazić zgodę rodzice - podkreśla Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

Jak podkreśla Marta Mazurek, edukacja seksualna nie służy "seksualizacji dzieci". To jest często w ten sposób nazywane i argumentowane przez przeciwników edukacji seksualnej w szkołach.

- Edukacja w takim obszarze jest bardzo potrzebna w szkole. To rzetelna wiedza o funkcjonowaniu ciała, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania jednostki - tłumaczy Marta Mazurek. - Dzieci doświadczają sytuacji, w których naruszane są ich granice intymne. Potrzebują narzędzi do obrony swojej integralności, czyli wiedzy po to,żeby umieć powiedzieć "stop", odpowiednio zareagować lub komunikować o swoich potrzebach - dodaje.