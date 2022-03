Poznań wstrzymuje nowe inwestycje przez sytuację "geopolityczną". Co dalej z ulicą Hodowlaną? Justyna Piasecka

Mieszkańcy ul. Hodowlanej w Poznaniu od lat czekają na budowę drogi. Podczas większych opadów deszczu ulica jest zalewana. Woda wdziera się także do domów

Mieszkańcy ulicy Hodowlanej od lat czekają na budowę drogi. Nierówna nawierzchnia to najmniejszy kłopot. Problemem jest brak kanalizacji deszczowej, co powoduje, że droga jest zalewana przy większych opadach deszczu. Woda wdziera się także do domów. Mieszkańcy mają dość. Liczyli, że budowa w końcu zostanie zrealizowana, tymczasem miasto poinformowało, że z uwagi na sytuację geopolityczną nowe zadania zostają wstrzymane.