Poznań zamawia projekt stadionu, na który nie ma pieniędzy. Będzie okrągły stół w sprawie stadionu dla Warty Poznań

Co dalej ze stadionem?

Okrągły stół rozwiąże konflikt warty z miastem?

- Klub i kibice artykułują głośno, aby występować w Poznaniu i to jest uzasadnione. Warta sama stworzyła swoją markę i teraz potrzebuje pomocy, aby dalej ją rozwijać. Nie chodzi o populistyczną budowę nowego stadionu, a wypracowanie konsensusu

Rozmowy w ciągu dwóch tygodni

Jak zapowiadają, okrągły stół, którego działacze partii będą animatorem, zostanie zorganizowany w ciągu dwóch tygodni. Zapowiedzieli, że w tej sprawie skontaktują się z klubem, miastem i radnymi.

- W wizji rozbudowy stadionu powinniśmy się kierować rozwojem klubu i pobliskiego AWF-u, a nie skupiać na stadionie Szyca, będącym straszydłem w środku miasta

- podsumował Michał Gniatkowski.

O chęć uczestniczenia w rozmowach zapytaliśmy obie, skonfliktowane strony. - Na ten moment nie otrzymaliśmy jeszcze zaproszenia. Dopiero gdy je otrzymamy, będziemy mogli się do niego ustosunkować - poinformowała nas Joanna Zabierek, rzeczniczka prasowa prezydenta i Urzędu Miasta Poznania. Do czasu oddania tego wydania do druku nie otrzymaliśmy odpowiedzi od właściciela klubu piłkarskiego Warta Poznań Bartłomieja Farjaszewskiego.