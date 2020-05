Poznań zamówił 37 kolejnych autobusów elektrycznych. Trafią one na ulice na jesieni przyszłego roku

Poznaniacy znają te autobusy z napędem elektrycznym przede wszystkim z pracy na linii 174, 163 i 190. Na pierwszej z nich jeżdżą dłuższe 18-metrowe autobusy przegubowe, których na razie mamy 15, podczas gdy dwie dalsze linie obsługuje sześć 12-metrowych solarisów. Nowa dostawa z Solaris Bus&Coach ma liczyć 37 pojazdów: 31 urbino electric o długości 12 metrów, i 6 przegubowych, czyli o długości 18 metrów. Wyjadą one na linie 145, 149, 163, 175, 176, 179, 190 i 193, przebiegające przez gęsto zaludnione osiedla.

– Ta umowa to bardzo dobra wiadomość dla miasta, jego mieszkanek i mieszkańców. Kolejne autobusy z napędem elektrycznym oznaczają jeszcze bardziej ekologiczny transport publiczny, czystsze powietrze, a zatem i lepszą jakość życia - na czym najbardziej nam zależy – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Pierwsze elektryki zawitały do Poznania niecały rok temu, a już kupowane są kolejne. To pokazuje konsekwencję miasta oraz MPK w dążeniu do poprawy warunków środowiskowych w Poznaniu.