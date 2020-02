Poznań: Zburzyli baraki przy ul. Opolskiej. Na ich miejscu powstaną bloki i ponad tysiąc mieszkań komunalnych

ZKZL Poznań: Kolejne baraki do likwidacji. Tym razem przy ul. Kopanina

W trakcie przygotowania do realizacji znajdują się inwestycje przy ul. Nadolnik (72 mieszkania), a w dalszej perspektywie spółka chce zabrać się za budowę mieszkań (192 lokale) przy ul. Kopanina. – W tym przypadku znajdujemy się w fazie projektowania. Przy ul. Kopanina, podobnie jak w przypadku Opolskiej, trzeba będzie wyburzyć baraki i przenieść mieszkające tam rodziny – wyjaśnia T. Lewandowski.

Dwa lata temu poważnie zaczęto brać pod uwagę budowę 8-piętrowych bloków na terenie znajdującym się w pobliżu ronda Żegrze, między ulicami Unii Lubelskiej i Wagrowską. Przypomnijmy, że miasto posiada tam dwie działki, każda z nich to ok. hektara ziemi. To byłaby spora nowość, bowiem do tej pory ZKZL budował bloki 2-5 piętrowe.