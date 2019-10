Poznań: Zła wcielone, czyli Truchło Strzygi na scenie u Bazyla

O Truchle Strzygi zrobiło się głośno już w ubiegłym roku za sprawą debiutanckiego albumu „Pora umierać”, jednak to dopiero tegoroczna EP-ka pod tytułem „Nad Którymi Nie Czuwa Żaden Stróż” zapewniła chłopakom popularność w całym kraju. Występ zespołu to świetna propozycja zwłaszcza dla fanów choćby takich formacji jak legendarne Venom czy Mayhem. Co ciekawe, tożsamość członków kapeli wciąż pozostaje nieznana.