Poznań: Zmiany na placu przed Starym Browarem. Początek rewitalizacji zaplanowano na jesień. Jak będzie wyglądał? [WIZUALIZACJE]

Plac od strony ul. Ratajczaka przed wejściem do północno-zachodniego skrzydła Starego Browaru przejdzie metamorfozę. Przestrzeń się zazieleni. Późną jesienią rozpoczną się tutaj prace budowlane, a wiosną nasadzenia drzew, krzewów, traw i kwiatów. Zielony Plac Starego Browaru zostanie otwarty w pierwszej połowie 2020 roku. mat. prasowe

Do tej pory można było odnieść wrażenie, że brakuje pomysłu, jak zagospodarować przestrzeń przed wejściem do północno-zachodniego skrzydła Starego Browaru. Założycielka - Grażyna Kulczyk, chcąc wyeksponować fasadę budynku, pozostawiła plac pusty. Niekiedy zimą powstawało tam zimowe miasteczko, a wiosną stawał gigantyczny zając. Pojawiły się pomysły, by postawić w tym miejscu fontannę, jednak aktualni zarządcy Starego Browaru ostatecznie zadecydowali, że plac od ul. Ratajczaka przejdzie całkowitą metamorfozę. Kluczową rolę, obok projektu architektonicznego, odegra zieleń.