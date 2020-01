Poznań: Zwolniono kolejną opiekunkę ze żłobka Niezapominajka na Strzeszynie. Nie interweniowała, gdy inna miała poniżać dziecko

Opiekunka miała poniżać dziecko w żłobku na poznańskim Strzeszynie. Nagrała ją druga z opiekunek. Obie straciły pracę Pixabay

W żłobku na poznańskim Strzeszynie jedna z opiekunek miała w niewłaściwy sposób odzywać się do dziecka. Sytuację nagrała druga z opiekunek. Ten filmik trafił do rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Dotarł też do dyrekcji, która zwolniła obie kobiety. Dotarliśmy do informacji, że 9 stycznia, czyli dzień później ze żłobka zwolniono trzecią opiekunkę, która rzekomo miała być w grupie podczas nagrania. Tę informację potwierdziła Anna Szymankiewicz, dyrektorka placówki.