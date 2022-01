Poznaniacy nie mogą wykupić mieszkań komunalnych, w których żyją od ponad 60 lat. Przeszkodą polityka miasta Sylwia Rycharska

Grzegorz Manikowski oraz Danuta Łagowska wraz z innymi mieszkającymi przy Taczaka 3, 4 ,4a chcą wykupić lokale komunalne, w których żyją od 1960 r. Jak mówią, to są ich domy, gdzie się wychowywali i dorastali - mają z nimi mnóstwo wspomnień.

Kolejni poznaniacy chcą wykupić mieszkania komunalne, w których mieszkają od kilkudziesięciu lat. Tym razem są to mieszkańcy ul. Taczaka. Na przeszkodzie stoi im polityka mieszkaniowa miasta, która ogranicza sprzedaż tego typu lokali. - Uważamy, że jest to wysoce niesprawiedliwie w stosunku do nas - mówią najemcy przy Taczaka.