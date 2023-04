Poznaniacy obronili ostatnie drzewo na Starym Rynku. Miało iść pod topór, ale zakwitło! Paweł Antuchowski

Klon, który rośnie na podwórzu w samym środku Starego Rynku, został podczas remontu uszkodzony. Z tego powodu w ubiegłym roku chciano go wyciąć, jednak nie pozwolili na to mieszkańcy. Dziś drzewo zakwita, co pokazuje jego dobrą kondycję.