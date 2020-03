Poznaniacy posłuchali zaleceń. W niedzielę podczas mszy kościoły były niemal puste [ZDJĘCIA]

W minionym tygodniu Kościół kilkukrotnie zmieniał zdanie w sprawie postępowania w związku z zagrożeniem koronawirusem. Początkowo wydano zalecenie do proboszczów, aby w niedzielę odprawiono w kościołach więcej mszy niż zwykle, aby liczba wiernych rozłożyła się na więcej liturgii.

Po ogłoszeniu w Polsce stanu zagrożenie epidemiologicznego zalecono, aby w każdej mszy wzięło udział maksymalnie 50 wiernych.

- Oroszę o przyjęcie ze zrozumieniem ograniczenia liczby uczestników liturgii w kościele do pięćdziesięciu osób, które płynie z troski o zdrowie wszystkich. To co obserwujemy to znak czasu i wyzwanie zwłaszcza do troski o innych, niesienie pomocy słabszym - mówił w specjalnym orędziu abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.