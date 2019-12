Poznaniacy protestowali w obronie sędziów. Na pl. Mickiewicza zebrały się tłumy[ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, że kilka dni temu zastępca rzecznika dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Michał Lasota wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko Pawłowi Juszczyszynowi, sędziemu Sądu Rejonowego w Olsztynie, który wezwał Kancelarię Sejmu do ujawnienia list poparcia do nowej KRS. Zdaniem Lasoty olsztyński sędzia "uchybił godności urzędu". Tego samego dnia olsztyński sędzia został zawieszony w obowiązkach.

Kilkuset poznaniaków i Wielkopolan postanowiło się sprzeciwić takim decyzjom rzecznika dyscyplinarnego. W niedzielne popołudnie jako pierwsza przemówiła do nich Olimpia Barańska-Małuszek. - Składaliśmy przysięgę, że będziemy stać na straży prawa i będziemy wiernie służyć Polsce. To nasz obowiązek, my nie możemy odmówić, chociaż politycy chcą, żebyśmy się ich bali i wkroczyć w naszą pracę, w orzekanie, w wydawanie wyroków. Mimo strachu, mimo obaw, musimy stać w zgodzie z wartościami i Konstytucją - mówiła do zebranych na pl. Mickiewicza osób.

Podczas demonstracji głos zabrała także poznańska sędzia Monika Frąckowiak, która podkreśliła, iż sędziowie protestują przede wszystkim dla zwykłych obywateli. - Gdybyśmy robili to dla siebie, złożylibyśmy hołd ministrowi Ziobro i żyli w spokoju oraz dostatku - podkreślała. - Mamy mnóstwo kontaktów z sędziami i prawnikami w całej Europie, i wszyscy są pod ogromnym wrażeniem, jak mocne okazało się społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Mają wątpliwości czy obywatele ich krajów wyszliby na ulice w obronie praworządności - dodała.