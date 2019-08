Poznaniak skonstruował samochodzik dla swoich dzieci, ale z garażu ukradła go złodziejka, którą zarejestrował minitoring

Zobacz też: Poznań: Na os. Kopernika ktoś kradnie rowery z piwnic. Zginął rower za 3 tys. złotych. Kilka kradzieży w ciągu ostatnich tygodni

Załamany ojciec zaapelował do wszystkich, którzy może gdzieś widzieli wyjątkowe autko, o kontakt, w zamian oferując nagrodę. Zwrócił się także bezpośrednio do złodzieja, licząc, że skłoni go do dobrowolnego oddania zabawki.

- Nawet jeśli złodziej to czyta, to błagam o refleksje i o zwrot, przewidziana nagroda. Tel do mnie 691 865 580. W hali i koło bloku jest monitoring więc sprawa zostanie zaraz zgłoszona na policje. Można tego uniknąć - podkreśla właściciel zabawki.