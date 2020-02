Poznańscy drogowcy załatali dziury o łącznej powierzchni 1/4 stadionu przy Bułgarskiej

Ekipy naprawiające nawierzchnie na zlecenie ZDM, a należące do Zakładu Robót Drogowych, pracują od poniedziałku do piątku, a często także w sobotę. W sumie każdego dnia do łatania dziur wyjeżdżają cztery zespoły. W poniedziałek 24 lutego można je spotkać na ul. Koszalińskiej (w rejonie ronda przy ul. Literackiej), na ul. Czechosłowackiej, na ul. Piłsudskiego (na wysokości przystanku Osiedle Oświecenia), a także na ul. Iłłakowiczówny – gdzie rozpoczęto remont jezdni.

- W 2019 roku załataliśmy 7 333 dziur o łącznej powierzchni 64 025 metrów kwadratowych, a w tym roku, do 12 lutego usunęliśmy 916 dziur, łącznie 6 439 m kwadratowych

– mówi Agata Kaniewska z ZDM. - Teraz zimą jezdnie niszczą się szybciej, to efekt zmian temperatur, szczególnie pomiędzy dniem a nocą, gdy temperatura przechodzi przez zero - wyjaśnia.