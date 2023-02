Poznańscy lekarze lecą do Afryki. Będą leczyć zaćmę u najbiedniejszych

Tym razem, w niedzielę, 19 lutego, ponownie wyruszą oni do Afryki, by operować w miejscowościach Abong-Mbang i Buar.

- Na miejscu do okulistów z Polski zgłaszają się ludzie z rozmaitymi schorzeniami narządu wzroku i w rozmaitym wieku. Czasem utracili wzrok w wyniku jakiegoś urazu, ale bywa też, że zostali oślepieni przez szamana. Zaćma, którą lekarze będą operować, dotyka zwykle osoby starsze. W Kamerunie nie ma systemu rent i emerytur, a starsi ludzie muszą polegać na swoich najbliższych i pracy własnych rąk. Nie mogą pracować, gdy nie opuszczają nawet swoich chat. Jeśli w ogóle wychodzą, to zawsze w towarzystwie jakiegoś dziecka z rodziny - mówi Justyna Janiec-Palczewska, prezes Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio.

Przeprowadzenie takich zabiegów w Afryce jest nie lada wyzwaniem. Nie ma tam ani potrzebnego sprzętu, ani dostępu do sieci energetycznej. Z tego powodu poznańscy lekarze zabierają ze sobą cały sprzęt i potrzebne leki. Łącznie bagaż medyczny obejmuje 17 skrzyń. Co więcej, tamtejsze ośrodki korzystają z paneli solarnych, a w wyjątkowych sytuacjach używają agregatu prądotwórczego. Mimo to, polscy lekarze planują pracować do późnych godzin nocnych, by pomóc jak największej grupie pacjentów.