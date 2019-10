Poznańscy "łowcy głów" zatrzymali byłego żołnierza Legii Cudzoziemskiej podejrzanego o pedofilię

- Mimo, że policyjni „Łowcy Głów” na co dzień rezydują w Poznaniu, pojechali sprawdzić pewne informacje do Łodzi

Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych KWP w Poznaniu, tzw. „łowcy głów”, otrzymali informacje o nim od podinsp. Bartosza Furgały, oficera łącznikowego polskiej policji i radcy ambasady RP w Londynie: poszukiwany bowiem wcześniej kilkanaście lat mieszkał w Irlandii Północnej. Tamtejsza policja szukała go, jednak bezskutecznie – mężczyzna, który zorientował się, że jest poszukiwany, sprzedał swoje mieszkanie i zniknął. Ponieważ kilkanaście lat wcześniej służył w Legii Cudzoziemskiej, podejrzewano, że mógł wyprowadzić się w takie miejsce na świecie, gdzie niełatwo będzie go odnaleźć.

Wiadomość o zatrzymaniu przekazana została od razu przekazana do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, które koordynowało akcję oraz naszemu oficerowi łącznikowemu, który był w stałym kontakcie z Policją Irlandii Północnej. Zatrzymany trafił do Aresztu Śledczego w Łodzi. Tam będzie oczekiwał na decyzję sądu o przekazaniu go do Irlandii Północnej.