Poznańscy studenci oburzeni na Dariusza Wieczorka, ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego! Walczyli o Jowitę, teraz czują się pominięci

Okupacja Jowity: Studenci Wzywają Ministra do Dialogu

Społeczność studencka jest podzielona, i wszystkie jej części powinny być dopuszczone do głosu na tych samych zasadach - pisze OZZ Inicjatywa Pracownicza. - Podczas okupacji DS Jowita w Poznaniu złożono nam wiele deklaracji i obietnic — mamy nadzieję, że nie były one puste – czytamy dalej.

Postulaty studentów okupujących akademik w Poznaniu

- Reprezentujemy głos studentów z rodzin uboższych oraz mniejszych miejscowości. Często to, co mówimy nie odpowiada osobom, które mają mniej przeszkód materialnych podczas swoich studiów

Studenci o ewentualnym ponownym okupowaniu akademika Jowita

Studenci zapowiadają jednak, że przy ewentualnym złamaniu obietnicy o remoncie Jowity, możliwy jest ponowny protest okupacyjny.

- Wiemy, że musimy monitorować to, co dzieje się z akademikiem. Jeśli obietnica remontu zostanie złamana, to będziemy musieli wrócić do Jowity na dłużej, z większą liczbą osób. Będziemy walczyć o ten dom studenckim, aż nie zostanie oddany do użytku studentów

- kończy Gabriela Wilczyńska.

List otwarty do ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest wyrazem determinacji studentów do dalszej walki o swoje prawa i lepsze warunki studiowania. Wskazuje na potrzebę inkluzji wszystkich grup studenckich w dialogu z władzami i podkreśla, że studenci są gotowi do dalszych działań, aby ich głos został usłyszany.