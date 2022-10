Poznańscy uczniowie otrzymali plecaki z wyprawką szkolną. Ufundował je międzynarodowy koncern

Plecaki przekazano dzieciom klientów MOPR-u ze Starego Miasta, Wildy, Jeżyc, Grunwaldu i Nowego Miasta oraz maluchom z rodzin zastępczych.

- Doceniamy ten gest tym bardziej, że to sama firma zwróciła się do nas z propozycją podarowania plecaków wraz z wyprawką szkolną dzieciom z klas I–III – podkreśla Anna Krakowska, dyrektor MOPR Poznań. I dodaje: - Jest to jeden z wielu przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. To dobrze, że firmy angażują się w życie społeczności lokalnej, inwestują w nią.