Poznańska huta szkła ma już 90 lat. Zobacz archiwalne zdjęcia!

– Polska jest ważnym rynkiem o długiej historii przemysłu szklarskiego. Zakład w Poznaniu, który obchodzi w tym roku dziewięćdziesięciolecie jest jednym z najnowocześniejszych w regionie. Produkujemy tam opakowania szklane, eksportowane na 20 rynków. To blisko 100 unikalnych produktów, trafiających do liderów branży przetwórstwa spożywczego, browarnictwa i przemysłu spirytusowego – podkreśla Piotr Jakubaszko, kierownik Huty Szkła O-I POLAND S.A. w Poznaniu – Historię naszego zakładu budują nasi pracownicy, dlatego jedną z najważniejszych inwestycji jest rozwój kompetencji pracowników.

Historia pisana na szkle

100 milionów złotych na modernizację

Szkło jako surowiec odnawialny

Produkty O-I wytwarzane są z naturalnych surowców, dzięki czemu można je poddawać wielokrotnemu recyklingowi. Obecnie około jedna trzecia z wszystkich pieców w zakładach O-I wykorzystuje co najmniej 50 proc. materiałów pochodzących z recyklingu. Do roku 2030 r. firma zakłada osiągnięcie tego celu we wszystkich zakładach, przy zmniejszeniu całkowitego zużycia energii o 9 proc. i jednoczesnym zwiększeniu udziału odnawialnej energii elektrycznej do 40 proc.

W ciągu ostatnich trzech lat firma zainwestowała około 6 milionów USD w zakłady recyklingu szkła oraz proces odzyskiwania surowców na całym świecie. Zobacz archiwalne zdjęcia: