Poznańska kolejka Maltanka zostanie z nami na dłużej! Będzie jeździć w październikowe weekendy

- Kolejka będzie czynna w dniach: 30 września -1 października oraz 7-8, 14-15 oraz 21-22 października – informuje MPK Poznań. - Kursy odbywać się będą co godzinę, od 10.00 do 17.00 (do godziny 17.00 czynne jest także Nowe Zoo, do którego można dojechać Maltanką).