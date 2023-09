Poznańska Lewica: na liście kandydatów do Sejmu są kobiety i młodzież - za to bez nacjonalistów! Najmłodsza kandydatka z Poznania ma 21 lat

Katarzyna Ueberhan poprowadziła wraz z posłanką Joanną Scheuring-Wielgus i z Robertem Biedroniem, współprzewodniczącym Nowej Lewicy, spotkanie z dziennikarzami i z mieszkańcami. Na zaprezentowanej liście ma ona numer 1, kolejne pozycje w walce o mandat poselski zajmują – w pierwszej piątce - Katarzyna Kretkowska, Daniel Majewski, Dawid Murawa i Beata Urbańska. Ostatnie, ale atrakcyjne dla wyborców miejsce dwudzieste zajmuje Michał Kucharski, działacz z Naramowic.

- Mam dobrą nowinę dla Wielkopolski – macie od dziś w praktyce nową Nową Lewicę, która ciągle się zmienia, jak zmienia się świat, ale zawsze jest po stronie swoich wartości – otwartości, tolerancji, postępu – mówił Robert Biedroń. - Od wczoraj w lewicy nie ma trzech tenorów: Włodek Czarzasty, Adrian Zandberg i ja będziemy grali w szóstkę z naszymi trzema liderkami – Magdaleną Biejat, Agnieszką Dziemianowicz-Bąk i Joanną Scheuring-Wielgus. Mamy pełen parytet nie tylko jeśli chodzi o reprezentację liderską, ale też listy. Lista poznańska będzie reprezentowana przez równą liczbę kobiet i mężczyzn. Dajemy gwarancję, że nie znajdzie się na listach żaden nacjonalista, nie będzie ludzi, którzy nawołują do podziału, którzy mają przeszłość związaną z faszystowskimi ruchami, którzy nawoływali do przemocy. Na naszych listach znajdziecie wiele młodych osób, 10 procent poniżej 30 roku życia – jako lewica chcemy to zmienić. W Poznaniu najmłodsza kandydatka ma 21 lat.