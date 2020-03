Poznańska projektantka szyje kombinezony dla służb medycznych. Pracownie krawieckie z całego kraju proszą o szablony

W sobotę w pracowni "Akademii architektury mody", prowadzonej przez poznańską projektantkę Magdę Hasiak, spore zamieszanie. Zastajemy kilkanaście osób w maseczkach pochylonych nad maszynami do szycia, stołami do wykrawania materiału z nożyczkami i miarami w rękach.

- Czekaliśmy na decyzję czy możemy szyć z nieatestowanych włókien. Niestety, magazyny są puste. Służba medyczna nie ma czasu czekać trzech tygodni na nowe dostawy - mówi M. Hasiak. - W piątek otrzymaliśmy informację, by szyć, bo wszystko, w każdej ilości się przyda, tak ogromne są braki w środkach ochronnych - dodaje.

Ekipa Magdy Hasiak przede wszystkim zajmuje się przygotowaniem wykroju kombinezonów. - Robimy to, co umiemy najlepiej. Kroimy wzory i wydajemy do szycia. Szablon, który stworzyliśmy, udostępniliśmy też innym szwalniom. Dostają go gratis w formie pliku. Jeśli ktoś chce, to także wysyłamy. Już 20 szwalni z całej Polski poprosiło nas o gotowy wzór - mówi M. Hasiak.

