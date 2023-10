Poznańska studentka wylatuje na podbój świata do Tokio. Zawalczy tam o tytuł Miss International w Japonii

Na co dzień Julia Marcinkowska, jest studentką śpiewu musicalowego na Akademii Muzycznej w Poznaniu, jednak już za tydzień zabierze walizkę i poleci na podbój świata. Pochodząca ze Ślesina 22-letnia piękność będzie reprezentować Polskę podczas konkursu Miss International w Japonii, 26 października. Czy jest gotowa na Tokio? Co jest bliższe jej sercu muzyka czy modeling? Między innymi o tym rozmawiamy z I wicemiss Polski, Julią Marcinkowską.

Jak zaczęła się twoja przygoda z modelingiem? Kiedy zdecydowałaś, że chcesz zostać modelką? Tak naprawdę nigdy wcześniej o tym nie myślałam. Dopiero 3 lata temu przyszło mi to do głowy, zaczęłam studia i szukałam dodatkowych zajęć dla siebie. Pomyślałam, że może spróbuję w modelingu i zaczęłam szukać informacji w internecie, w jaki sposób w ogóle zacząć. Dowiedziałam się, że najlepiej zacząć od sesji zdjęciowych, więc na taką sesję się umówiłam i tak to dalej wszystko popłynęło. Jak wspominasz zdobycie tytułu pierwszej wicemiss Polski? Mam bardzo dużo dobrych wspomnień, ale też wiele nowych znajomości, bo z dziewczynami mocno zżyłyśmy się przez ten czas. Jeśli chodzi o samą galę, to nie pamiętam za wiele. To były naprawdę ogromne emocje, ale zawsze stałam na scenie, śpiewając chociażby, więc scena zawsze mnie doładowuję. Sam występ to dla mnie była sama przyjemność. Jeśli chodzi o samą galę, to nie pamiętam za wiele. To były naprawdę ogromne emocje - wspomina Julia Marcinkowska Facebook/Julia Marcinkowska Muzyka czy modeling? Co jest bliższe twojemu sercu?

Myślę, że muzyka mimo wszystko. Robię to od dziecka, teraz studiuję kierunek muzyczny, a modeling jest moją nowszą pasją, więc na razie traktuję to jako dodatek do muzyki. Wiadomo, że teraz jest to mój priorytet ze względu na konkurs w Tokio. Na nic się jednak nie zamykam i czekam, co przyniesie mi los. Studiujesz w Poznaniu. Jak wyglądał Twój początek roku studenckiego?

Bardzo spokojnie. W tym roku bronię dyplom oraz kończę licencjat. Jestem studentką na czwartym roku. Na razie jestem tylko na tydzień na studiach, bo później już lecę do Japonii, więc tak do pełnego rytmu wrócę dopiero od listopada. Gotowa na Tokio? Już praktycznie większość rzeczy mam gotowych, a najwięcej pracy było zdecydowanie z garderobą. Na początku sierpnia dostałam wytyczne odnośnie tego, jakie stroje trzeba przygotować. Wiadomo też dużo rzeczy organizacyjnych, formalnych było do załatwienia. Jestem na końcu przygotowań, więc myślę, że najtrudniejsze jest już za mną.

Jesteś podekscytowana wyjazdem? To dosyć mieszane odczucia, bo momentami jest ekscytacja, a momentami przychodzi jeszcze taki strach i nerwy. Jak to będzie? Co mnie czeka? Czy dam radę? Jednak traktuję to jako spełnienie marzeń, ponieważ zawsze chciałam odwiedzić Japonię. Bardzo się cieszę, ale wiadomo, że zawahania zawsze się pojawiają. Plany na przyszłość? Chcę dokończyć studia, bo to jednak ostatni rok, więc będzie intensywnie. Zobaczymy, jak będzie wyglądać moje życie po finale w Japonii. Czeka mnie recital dyplomowy, więc będzie dużo pracy, ale takiej bardzo przyjemnej pracy, którą lubię oraz dużo prób. To wszystko jeszcze przede mną i czas pokaże. Życzę Ci zwycięstwa w Japonii! Bardzo dziękuję!

