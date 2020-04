Poznańska wytwórnia organizuje konkurs dla twórców muzyki elektronicznej. Kto zdobędzie pierwszą Złotą Lalę?

Jak podkreśla Cezary Ostrowski, poznański artysta, założyciel wytwórni oraz organizator konkursu, jest on adresowany do twórców, którzy wykorzystują elektronikę do eksperymentów z dźwiękiem w fazie jego uzyskiwania bądź przetwarzania. – I nie chodzi o oczywiste wykorzystywanie urządzeń elektronicznych, które jest dziś na porządku dziennym, ale o takie zastosowanie elektroniki, które otwiera przed słuchaczem nowe pola realizacyjne czy brzmieniowe. Najłatwiej chyba określić to mianem elektronicznej muzyki eksperymentalnej, bądź poszukującej – tłumaczy Ostrowski.

Jak za starych czasów

The Golden Lala Award jest swego rodzaju kontynuacją nagrody „Złotego Pola”, po raz pierwszy przyznanej w 1983 roku na Festiwalu Nowej Muzyki, który Cezary Ostrowski organizował w poznańskim klubie Nurt. Główną nagrodę otrzymał wówczas zespół Radio Warszawa, który przeszedł do historii polskiej awangardy muzycznej tamtego okresu. – „Złoty Polo” był hołdem dla tragicznie zmarłego wokalisty zespołu Bexa Lala, Mariusza Polowczyka. „Golden Lala” jest nową odsłoną nagrody, o zbliżonym charakterze. My nie nagradzamy za bycie podobnym do czegoś lub za spełnienie oczekiwań słuchaczy, nagradzamy za bycie innym, za tworzenie nowych oczekiwań – podkreśla artysta.