Poznański Czerwiec '56: Zobacz niezwykłą galerię z tamtych wydarzeń

W niedzielę, 28 czerwca obchodzimy 64. rocznicę Poznańskiego Czerwca’56, pierwszego w powojennej Polsce robotniczego zrywu w obronie wolności i prawa do godnego życia. Przetworzyliśmy komputerowo kilka zdjęć dokumentujących tamte wydarzenia. Prawdopodobnie tak by wyglądały, gdyby były utrwalone na kolorowej kliszy. Zrobiliśmy to, bo mamy świadomość, że naturalne barwy nadają autentyczność temu, co jest najważniejsze na starych zdjęciach – ludziom i zdarzeniom w jakich uczestniczą, a nasza przeszłość, z której powinniśmy być dumni przestaje być odległa i szara. Kliknij w galerię i zobacz zdjęcia.