Poznański Festiwal Kryminału GRANDA: Okazja do spotkania z autorami książek

Gratka dla miłośników kryminałów. Od piątku w Poznaniu trwa Festiwal Kryminału GRANDA. To okazja do spotkania i rozmowy z autorami powieści kryminalnych, wymiany książkowej, czy uczestniczenia w warsztatach ze storytellingu. W tegorocznej, siódmej edycji festiwalu również nie zabrakło gwiazd - do Poznania zawitali m.in. Robert Małecki, Katarzyna Bonda, Joanna Jodełka, Ryszard Ćwirlej i Katarzyna Puzyńska. Festiwal potrwa do niedzieli. Na miejscu pojawił się nasz fotoreporter. Zobacz, jak wygląda siódma edycja Poznańskiego Festiwalu GRANDA.

Adam Jastrzębowski