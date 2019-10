Poznański maraton będzie najsłynniejszym maratonem w Polsce? 20. PKO Poznań Maraton już 20 października 2019

- Magia liczb, co było widać też rok temu w stolicy, kiedy organizowano 40. edycję warszawskiego maratonu, działa na wyobraźnię biegaczy. Siłą naszego biegu jest też z pewnością certyfikat IAAF. To pozwala nam ugruntować wysoką pozycję w skali Europy. Zagraniczni biegacze biorą to pod uwagę przy zapisach i przyjeżdżają do nas z gwarancją określonej jakości imprezy. Przyjeżdżają i mam nadzieję, że się nie rozczarowują, tylko do nas wracają - zauważył Łukasz Miadziołko, dyrektor 20. PKO Poznań Maratonu.