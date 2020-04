Poznański poeta Paweł Kuszczyński specjalnie dla naszych czytelników! Przeczytaj wiersz o epidemii pt. „Taki czas”

Paweł Kuszczyński to ceniony poeta i krytyk literacki, urodzony w 1939 roku w Kaliszu. Jest autorem trzynastu książek poetyckich, w tym „Pora słowa” wydanej w 2018 roku. Publikował wiersze w wielu czasopismach kulturalno-literackich, a także m.in. w „Głosie Wielkopolskim”, rozgłośni poznańskiej Polskiego Radia, Radiu Merkury czy Radiu Emaus.

Za osiągnięcia w poezji i krytyce Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 roku przyznał mu Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2013 roku otrzymał Nagrodę im. Augusta Cieszkowskiego. W czasie inauguracji 37. edycji Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w 2014 roku otrzymał tytuł Lidera Pracy Organicznej oraz statuetkę Hipolita Cegielskiego. Przez siedem lat pełnił funkcję prezesa poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich.

Najnowszym wierszem Pawła Kuszczyńskiego jest „Taki czas”, którego tematem jest epidemia, z jaką boryka się dziś cały świat…

TAKI CZAS

Z zarozumiałej ludzkości

zakpiła sobie niewidzialna drobnostka.

Pandemiczny świat – kto tego chciał:

jakiś wirus nadzwyczaj uhonorowany,

gdzie podziały się królów i świętych korony,

wszystko zostało wywrócone.

W mózgu nieustająco kołacze pytanie:

Czemu i komu to służy?

Świat zwariował, a nadal uważa się

za rozsądny.

Wszechobecne nakazy; zachowaj odstęp!

nie zbliżaj się do człowieka!

Na kwarantannie serca i sumienia.

Nie wiadomo co począć z Wielką Nocą?

Skasowany dotyk – zmysł najbliższy

prawdy i miłości.

Znakiem nadziei pozostają rozwijające się

kwiaty i drzewa,

odszukajmy w sobie choć krztę dobroci.