Poznański Szybki Tramwaj zatrzyma się na pół roku. Komunikację podtrzymają tramwaj na Naramowice i autobusy

Gdy w styczniu 2022 roku popularna „Pestka” świętowała swoje ćwierćwiecze, często powtarzano, że do tej pory, od powstania trasy, nie była ona gruntownie remontowana. Najnowocześniejsza w 1997 roku w kraju trasa tramwajowa obsługuje dziennie 80 tysięcy osób (!), korzystających z czterech linii dziennych (nr 12, 14, 15 i 16) oraz dwóch nocnych (nr 201 i 202) - zapewniając podstawowe połączenie Piątkowa i Winograd.

Szacuje się, że dziennie jej tramwaje wykonują 830 kursów, wioząc 120 tys. osób – w tym wspomniane 80 tys. na odcinku PST. Prawie co trzeci pasażer poznańskich tramwajów korzysta z trasy PST.

Teraz „Pestka” musi być remontowana, dlatego ogłoszono dwa przetargi. Pierwszy, przygotowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, obejmuje remont nawierzchni torowej na odcinku od ul. Roosevelta do przystanku Słowiańska, podczas gdy drugi, ogłoszony przez Zarząd Transportu Miejskiego – od Słowiańskiej do przystanku Szymanowskiego. To drugie zadanie obejmuje oprócz torowiska także wymianę zużytych elementów infrastruktury, czyli np. instalacji niskiego napięcia i oświetlenia.