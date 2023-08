Poznański uniwersytet w gronie najlepszych uczelni świata!

UAM uznany za jedną z najlepszych uczelni świata

- Ranking szanghajski bierze pod uwagę ponad 20 tys. jednostek naukowych z całego świata, więc to bardzo dobry wynik. Udoskonalając naukę i dydaktykę, mamy nadzieję w przyszłości zajmować wyższe miejsca, nie tylko w tym, ale we wszystkich rankingach

UAM w prestiżowym towarzystwie najlepszych uczelni świata

Zwycięzcami rankingu zostali faworyci, tacy jak Harvard University, Stanford University oraz Massachusetts Institute of Technology. Twórcy rankingu wzięli pod uwagę 9 uczelni z Polski. W stosunku do roku ubiegłego UAM odnotował wzrost we wskaźniku oceniającym publikacje w czasopiśmie Nature i Science (N&S).