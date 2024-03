Poznański Urząd Miasta finansował studia na Collegium Humanum. Sprawdziliśmy ile to kosztowało

Dyplomy MBA zdobyte na Collegium Humanum mogą zostać unieważnione - alarmuje minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dariusz Wieczorek.

Collegium Humanum, z filią w Poznaniu, było miejscem podwyższania kwalifikacji dla 13 pracowników Urzędu Miasta Poznania (UMP) - w tym 9 dyrektorów i zastępców dyrektorów, 3 kierowników i jednego głównego specjalistę, a także 6 pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

- Dofinansowanie do studiów podyplomowych, w tym MBA, następuje co do zasady w wysokości do 50 proc. opłaty za studia