Poznańskie Dni Rodziny 2022 startują w weekend. Już po raz 10. "połączą pokolenia w stolicy Wielkopolski". Sprawdź program! Sylwia Rycharska

Poznańskie Dni Rodziny będą trwać od 15 maja do 1 czerwca 2022 roku. W tym czasie przygotowano szereg atrakcji dla uczestników Grzegorz Dembiński

Przed rodzinami w Poznaniu 17 dni pełnych atrakcji. W niedzielę, 15 maja rozpoczyna się jubileuszowa, bo już 10. edycja Poznańskich Dni Rodziny. Jak co roku miasto Poznań zapowiada liczne wydarzenia, które mają być dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Zapewnione będzie również tłumaczenie na język ukraiński. Podczas oficjalnego otwarcia wystąpi zespół Enej. Co jeszcze w tegorocznym programie? Sprawdź!