Poznańskie kina powoli się otwierają, jednak wielkich premier nowych filmów jest jak na lekarstwo

Produkcją duńsko-francusko-niemiecko-meksykańską jest film "Masz czas". To dramat rodzinny zaliczany zarazem do filmów drogi opowiadający o kryzysie małżeństwa. Będzie można także zobaczyć film Piotra Adamskiego "Eastern". To szokująca wizja Polski, w której broń jest legalna i obowiązuje prawo krwawej zemsty.

Kierowniczka Muzy Joanna Piotrowiak informuje, że kino to otworzy się 19 czerwca. Seanse będzie mogło oglądać 50 procent widzów, czyli 125 osób. Zapytana, na jakie filmy premierowe będzie można się wybrać, mówi, że w ramach Dni Kina Hiszpańskiego zobaczymy m.in film "Póki trwa wojna". To opowieść o wojnie domowej w Hiszpanii. Obejrzymy też obraz "Niewinność" mówiący o nastolatce, która chce się wyrwać ze swojej wioski i trafić do cyrku a po drodze przeżywa przygody miłosne.

Do Multikina także będzie się można wybrać na "Mulan" i na "Tenet", ale będzie tam można zobaczyć również film "Wonder Woman 1984". Przeniesie on widza w lata 80. ubiegłego stulecia. Mówi on o tym, jak księżniczka Diana Prince podczas zimnej wojny stawia czoła niebezpiecznym przeciwnikom. Kiedy jednak otworzą się Multikina, dziś jeszcze trudno powiedzieć.

Natomiast jeśli chodzi o repertuar, to sytuacja jest taka, że do kin wchodzą "spady" z końca zimy. Nie chcę negować wartości filmów niszowych, eksperymentalnych czy wątpliwych debiutów, ale to nie są blockbustery, czyli filmowe hity. Żaden dystrybutor nie zdecydował się dać do kina w tych warunkach naprawdę wartościowego filmu rokującego większą widownię, aby go nie spalić.

Filmy, które zobaczymy w normalnych warunkach zgarnęły by widownię minimalną. Wszyscy czekają, że pojawi się blockbuster, film z gatunku "must see", czyli musisz zobaczyć, dlatego, że zobaczą go wszyscy twoi znajomi. Mówiono, że takim blockbusterem będzie "Solid Gold" Jacka Bromskiego wzorowany na aferze Amber Gold, ale z tego co słychać, "Solid Gold" się do kin nie wybiera, bo by się spalił. I ponieważ taki starter się na razie nie pojawia nasuwa się wniosek, że poza nieśmiałymi eksperymentami w czerwcu, w lipcu, a prawdopodobnie też w sierpniu kino jako zjawisko społeczne w Polsce nie istnieje. Wymienianie tytułów i ich szans wydaje się pozbawione sensu. Multipleksy nie otwierają się z tego powodu, że założono małą frekwencję i na widowni trzeba być w maseczce, co sprawia, że nie można jeść popcornu i pić coli. Bary kinowe nie mają obrotów, a multipleksy z nich żyją. Wcale się więc nie śpieszą, bo to by oznaczało, że wychodzą na zero albo mają stratę. A oni nie puszczają filmów dla widowni elitarnej, a dla szerokiego widza.