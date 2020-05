Poznańskie orliki otwarte. Ale jeszcze nie wszystkie tętnią życiem... [ZDJĘCIA]

Jej syn trenuje w Lech Poznań Football Academy, pod okiem Adriany Sikory, zawodniczki drużyny futsalistek AZS UAM Poznań. - Myślę, że odmrożenie boisk to nie tylko świetna wiadomość dla rodziców i ich dzieci, ale także dla nas szkoleniowców. Jak długo można żyć w izolacji i bez tego, co się najbardziej kocha i lubi. Dlatego najbardziej czułam wewnętrzną presję wyjścia na trening - przyznaje Sikora i po chwili ucieka już na drugą stronę boiska, by przygotować się do dezynfekcji boiska, słupków i dłoni swoich podopiecznych.

- W ostatnich dniach telefon miałem już rozgrzany do czerwoności. Rodzice dzwonili i pytali się o ten pierwszy trening. Nie było więc wątpliwości, że od poniedziałku ruszamy z zajęciami w nowej rzeczywistości. Czy dla mnie to kłopot, że mam do dyspozycji tylko sześciu zawodników? Niekoniecznie, bo po prostu wiedziałem o tym wcześniej i tak przygotowałem trening, by większość ćwiczeń miała charakter techniczny i indywidualny. Po reakcjach chłopców też nie widziałem, by ktoś narzekał, że nie ma gierki czy klasycznego meczu - mówi Maciejewski.