Poznańskie przedszkola i żłobki zostaną otwarte 25 maja?

Do informacji jakoby poznańskie żłobki i przedszkola przygotowywały się do otwarcia 25 maja dotarł portal epoznan.pl

Według nieoficjalnych informacji portalu, przedszkola i żłobki już pracują nad spełnieniem wymagań do 25 maja, tak aby wówczas można było rozpocząć działalność.

- Wiemy, że władze miasta chcą otworzyć placówki tak szybko jak to będzie możliwe, ale nie zrobią tego do momentu, w którym będą miały pewność, że są spełnione wszystkie nowe, znacząco podwyższone wymagania sanitarne, a same placówki zaopatrzone w wystarczającą ilość środków ochronnych - pisze epoznan.

Przypomnijmy, że premier Mateusz Morawiecki 29 kwietnia zapowiedział, że żłobki i przedszkola od 6 maja będą mogły działać w nowym systemie sanitarnym. Władze Poznania jednak nie planują otwarcia tych placówek tak szybko. Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak uzależnia tę decyzję od możliwości zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i ich opiekunom.