Poznańskie restauracje sprzedają wczorajsze obiady nawet o 70 proc taniej! Zobacz listę lokali, które nie marnują jedzenia

Poznaniak jest oszczędny i nie lubi marnować. Dotyczy to też jedzenia. W Poznaniu popularność zyskuje aplikacja To Good To Go, dzięki której poznańskie restauracje, piekarnie i cukiernie oferują swoje niesprzedane produkty i dania z dnia poprzedniego w promocyjnych cenach. Dzięki temu jedzenie nie jest marnowane, na czym zyskują restauracje, ich klienci i nasza planeta. Choć aplikacja w Polsce działa dopiero od 7 miesięcy, uratowano dzięki niej już ponad 65 tys. posiłków. By zamówić wczorajsze jedzenie, wystarczy zainstalować aplikacje To Good To Go i wybrać miasto. Pokażą się tam restauracje, piekarnie i cukiernie z propozycjami. Zobacz, jakie lokale gastronomiczne w Poznaniu proponują niesprzedane jedzenie ze zniżką. Przejdź dalej --->

pixabay