Poznańskie schronisko tonie w kotach! Piękne mruczki czekają na dom. Zobacz koty do adopcji w Poznaniu

Adopcja kota powinna być przemyślana

Jak adoptować kota ze schroniska w Poznaniu?

Wybrałeś swojego mruczka? Teraz możesz zgłosić się do schroniska, by go lepiej poznać. W tym celu wypełnij ankietę przedadopcyjną i odeślij ją na adres mailowy: [email protected] Ankiety przedadopcyjne można znaleźć na stronie schroniska LINK.