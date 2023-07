Co może jeszcze uratować je przed spadkiem? Zwycięstwo w ostatniej kolejce 6 sierpnia w bawarskim Landshut i porażka na własnym torze Orła Łódź z Polonią Bydgoszcz. W taki scenariusz w Poznaniu wierzy już jednak coraz mniej osób...

Przez 10 biegów pachniało w stolicy Wielkopolski sensacją, bo nagle formę złapał Antonio Lindbaeck , a Oskar Hurysz „odjechał” mecz życia. W ostatecznym rozrachunku zabrakło punktów Duńczyka Jonasa Seiferta-Salka i trochę więcej szczęścia Aleksandra Łoktajewa w drugiej powtórce biegu 8, kiedy to na przedostatnim łuku w roli lidera zaliczył upadek.

Nie z byle kim, bo z niepokonanym liderem I ligi, Eneą Falubazem Zielona Góra, który w niedzielne popołudnie dość długo nie mógł jednak dopasować się do golęcińskiego toru.

W Lesznie bohaterem Kołodziej, a antybohaterem kibic i Woffinde

Biało-niebiescy w zasadzie od początkowej fazy zawodów mieli spotkanie pod kontrolą. Praktycznie cały mecz utrzymywali niewielką przewagę nad wrocławianami, co było na pewno dla nich nowością. Spartanie w tym sezonie są niezwykle mocną drużyną, co potwierdza chociażby ligowa tabela. Byki jednak jako pierwsza drużyna w tym sezonie znalazła na nich sposób. Bohaterem leszczynian okazał się Janusz Kołodziej. Kapitan Fogo Unii wywalczył 14 punktów.

To nie koniec znakomitych wiadomości dla fanów leszczynian, bowiem przed startem pierwszego biegu popularny Koldi potwierdził, że w przyszłym sezonie również przywdzieje biało-niebieskie barwy. Warunki na nowy sezon uzgodnił również Australijczyk Keynan Rew, który będzie pełnił rolę zawodnika U-24.

Po zakończeniu spotkania w Lesznie doszło do incydentu. Żużlowcy z Wrocławia podeszli do swoich fanów. Nieoczekiwanie w tym miejscu znalazł się jeden z kibiców gospodarzy. Zaczął machać szalikiem, po czym błyskawicznie został powalony przez Taia Woffindena. Po rzucie godnym zawodnika MMA interweniowała dopiero ochrona, która odciągnęła fana Byków. Warto dodać, że wcześniej kibice gości prowokowali miejscowych fanów śpiewając, że „Unia to nie jest polski klub”. Bohaterowie zajścia przed sektorem Sparty zapewne zostaną ukarani za swoje zachowanie.