Poznańskie Targi Piwne na MTP 15 i 16 listopada 2019 [PROGRAM, BILETY, CENY, TERMIN]

Poznańskie Targi Piwne 2019. Kiedy i gdzie?

Poznańskie Targi Piwne 2019 zaczną się w piątek, 15 listopada i potrwają do soboty, 16 listopada. Godziny otwarcia - piątek: 15.00 – 1.00, sobota: 12.00 – 1.00.

Impreza odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich (ul. Głogowska 14) - wejście wschodnie od strony mostu Dworcowego.

Wśród wystawców Poznańskich Targów Piwnych 2019 będą polskie i zagraniczne browary rzemieślnicze, cydrownicy i miodosytnicy - łącznie ponad 80 przedstawicieli branży alkoholi kraftowych, w tym ponad 60 browarów. Natomiast Street Food Spot będzie obfitować w wystawców z branży gastronomicznej, którzy zaserwują pyszne jedzenie.

Poznańskie Targi Piwne 2019. Co w programie?

Podczas dwudniowej imprezy na MTP odbędzie się także szereg wydarzeń towarzyszących m.in. Greater Poland Beer and Cider Cup, czyli konkurs skierowany do browarów i cydrowni. Spośród produktów zgłoszonych do 27 kategorii wyłonione zostaną te najlepsze z najlepszych. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości ponad 15 tys. zł.