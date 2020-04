Poznańskie żłobki i przedszkola nie będą otwarte 6 maja. „Dzieciom i pracownikom trzeba zapewnić bezpieczeństwo”

- To, że premier wydał taki komunikat nie oznacza, że z dnia na dzień przywrócimy normalną działalność żłobków i przedszkoli, bo to byłoby w mojej ocenie szaleństwem

Dyrektorzy żłobków jednak na bieżąco starają się przygotowywać swój personal i pomieszczenia do otwarcia. - Jeżeli chodzi o etap przygotowania powrotu żłobka do funkcjonowania, to już od jakiegoś czasu kupujemy specjalne środki ochrony, zastanawiamy się jak zorganizować pracę np. osób przygotowujących posiłki i opiekunów, by kontakt pracowników możliwie ograniczyć. Prace na tej płaszczyźnie są cały czas na bieżąco podejmowane - mówi Sylwia Rogacka, dyrektor Zespołu Żłobków Nr 1 w Poznaniu. - Kluczowe są dla nas warunki, które ma podać Ministerstwo Zdrowia. Pytanie, czy będzie z nich wynikać m.in. to ile dzieci na opiekuna ma przypadać, ile osób na daną powierzchnię, jakie to powinny być grupy, a także jakie powinniśmy przyjąć kryteria przy przyjmowaniu dzieci - tłumaczy dyrektor.

Miasto podjęło już przygotowania do uruchomienia placówek. Przeprowadzone zostaną też szczegółowe konsultacje z dyrektorami przedszkoli i żłobków oraz środowiskiem lekarskim.

- Jednak do momentu zapewnienia bezpieczeństwa w placówkach opiekuńczych i przedszkolnych nie wznowimy ich działalności. Wystąpimy też do rządu o bardziej precyzyjne wytyczne sanitarne oraz pełne finansowanie środków ochrony osobistej - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

- Rolą placówki jest to, że zapewniamy opiekę dzieciom. Jeżeli rodzice będą musieli wrócić do pracy, to naszym zadaniem będzie tą opiekę zapewnić. Musimy zrobić wszystko, by było to bezpieczne. W porozumieniu z prezydentem miasta będziemy ustalać jak i kiedy bezpiecznie ruszyć i zapewnić opiekę dzieciom - mówi Sylwia Rogacka.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie wydłużony do 24 maja?

Stanem na 30 kwietnia, dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony tylko do 3 maja. Oprócz tego rząd zapowiedział przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. To rozwiązanie jest skierowane do tych rodziców, którzy nie będą mogli posłać dziecka do żłobka czy przedszkola, z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem prawo do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługiwać będzie na okres nie dłuższy niż do dnia 24 maja 2020 roku.