Praca na wakacje dla młodych. Gdzie jej szukać? Na co zwracać uwagę? Rodzaje prac sezonowych, wymagania, zarobki Gabriela Puczyłowska

Lato to okres w którym pojawia się wiele ofert na rynku pracy. To czas ofertowego boom’u zwłaszcza w gastronomii, turystyce, rolnictwie czy handlu. Dużo młodych osób ma wtedy więcej wolnego, dlatego to świetna okazja na dodatkowy zarobek czy zdobycie doświadczenia zawodowego. Przedstawiamy rodzaje prac sezonowych oraz zarobki. Odpowiadamy: Czy nieletni mogą pracować? Jak uniknąć nieuczciwych pracodawców? Gdzie szukać pracy na wakacje oraz na co uważać?